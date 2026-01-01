Мирна угода, ймовірно, не буде справедливою до України, - президент Фінляндії

Александр Стубб висловив сумніви в тому, що Росія прагне миру.

Мирна угода між Україною та Росією, ймовірно, не в усьому буде справедливою. Про це у новорічному зверненні до народу Фінляндії заявив президент країни Александр Стубб.

Він підкреслив, що Росія веде проти України "агресивну війну", і дії Москви є "незаконними та аморальними". При цьому Стубб висловив переконання, що завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям "зараз ми ближче до миру, ніж будь-коли раніше". Разом з тим він висловив сумнів в тому, що Росія готова до миру.

"Мир часто є компромісом. Ми повинні бути готові прийняти те, що деякі частини можливої ​​мирної угоди можуть не відповідати нашому почуттю справедливості", – сказав Александр Стубб.

Він пообіцяв зробити "все можливе" задля збереження незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та підкреслив, що Україна є частиною вільної та демократичної Європи.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Ми продовжуватимемо шукати рішення. Разом з нашими союзниками ми зробимо все можливе, щоб Росія більше ніколи не нападала на жодного зі своїх сусідів", – сказав президент Фінляндії, додавши, що відносини його країни з Росією змінилися назавжди.

Новорічні виступи політиків

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський у своєму новорічному виступі майже весь час присвятив питанням війни та мирних переговорів. За його словами, мирна угода узгоджена на 90% і закінчення війни можливе вже у 2026 році.

Також ми розповідали, що російський диктатор Володимир Путін значну частину свого новорічного звернення присвятив учасникам війни проти України, намагаючись подати російську агресію як "боротьбу за правду і справедливість" та заявляючи про нібито всенародну підтримку дій армії. Він повністю оминув тему можливих мирних переговорів, що свідчить про намір Кремля продовжувати війну.

