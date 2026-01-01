Вчені замислилися, чи дійсно повернення вовків врятувало дику природу Єллоустоуну

Вчені сперечаються, чи дійсно повернення популяції вовків дозволило збалансувати тваринний та рослинний світ Єллоустонського національного парку.

Десятиліттями вважалося, що Єллоустонський національний парк процвітає завдяки вовкам, яких повернули у дику природу. Панувала думка, що екологія відновилася каскадом: хижаки контролюють копитних, наново виросли ліси та пасовиська, збільшилася чисельність бобрів, які створюють нові середовища існування для риб та птахів.

Однак видання Live Science пише, що повернення вовків, можливо, не змінило всю екосистему так, як вважали вчені. Серед науковців знову поновилися дебати про те, чому і як саме Єллоустоун відновився.

У дослідженні, опублікованому у січні в журналі Science Direct, йшлося, що повторне заселення сірих вовків (Canis lupus) у парк в 1990-х роках створило трофічний каскад – ланцюгову реакцію в харчовому ланцюзі. Вона принесла користь усій екосистемі. Дослідження пов'язало вовків у цьому районі зі скороченням популяції лосів, що, у свою чергу, зменшило обгризання листя та дозволило рости вербам. Між 2001 і 2020 роками це призвело до збільшення об'єму крони на 1500%, загального простору, заповненого верхніми гілками верб.

Але інші вчені написали відповідь, опубліковану в журналі Global Ecology and Conservation. Тепер вони стверджують, що методологія початкового дослідження була недосконалою, і що вплив вовків Єллоустоуна на вербові чагарники не такий очевидний.

Дослідники наново виміряли об’єм крон верб, а не тільки їх висоту. І з’ясували, що ріст верб не змінився після повторної інтродукції вовків.

Перша дослідницька група стверджує, що відновлення популяції вовків й іншим чином вплинуло на решту екосистеми Єллоустоуна. Наприклад, вовки збільшують постачання їжі ведмедям, койотам, орлам та іншим м’ясоїдним видам.

"Дискусія щодо вовків Єллоустоуна та впливу їхньої реінтродукції виходить за рамки обох цього досліджень. Хоча вчені широко погоджуються з тим, що в Єллоустоуні існує трофічний каскад, його сила – і які хижаки найбільше за нього відповідають – є центром розбіжностей", - йдеться у статті.

Деякі вчені стверджують, що існують інші причини, окрім трофічних каскадів, за допомогою яких хижаки та рослини можуть бути позитивно пов'язані. Щоб встановити чіткий зв’язок між реінтродукцією вовків з Єллоустоуна та відновленням дерев, дослідникам потрібно врахувати інших хижаків та травоїдних. В ідеальному дослідженні варто проаналізувати, наскільки більше загальної біомаси верб зараз порівняно з показниками до інтродукції вовків, щоб визначити силу ефекту; потім розрахувати, яку частину цього збільшення можна віднести виключно до вовків, щоб визначити його причину.

