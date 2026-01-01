Суд визначив багатомільйонні застави 5 нардепам, які забезпечували 'потрібне' голосування

Ці депутати також мають носити електронні браслети, як засіб контролю.

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи у вигляді застави щодо п’ятьох народних депутатів України, підозрюваних у систематичному одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, йдеться про одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення та невчинення дій з використанням наданої їм влади чи службового становища.

"Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень та 30 млн гривень, іншим двом - по 20 млн гривень, пʼятому депутату - 16,6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Крім того, суд поклав на всіх підозрюваних процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю.

У САП нагадали, що дії народних депутатів було кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Справа про організацію неправомірного голосування

Як повідомляв УНІАН, раніше Національне антикорупційне бюро України та САП повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування.

За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати та службові особи апарату ВР. Діяльність групи координував один з депутатів.

У Бюро також зауважили, що підозрювані - п’ятеро народних депутатів. Усім їм були вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Згодом "Радіо свобода" з посиланням на самого депутата повідомило, що ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави народному депутату від "Слуги народу" Юрію Кісєлю. Видання зауважило, що Кісєль - один із п’яти депутатів, яким НАБУ та САП оголосили підозри як учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у парламенті.

Розмір застави Кісєль не уточнив, а його адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію. Кісєль звинувачення відкидає і заявив, що хабарів за "потрібне" голосування не було.

