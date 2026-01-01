У п’ятницю киян порадує невеликий сніг: прогноз погоди від синоптиків

Також очікується ожеледиця на дорогах.

У п’ятницю, 2 січня, у Києві та області буде невеликий сніг. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, 2 січня у Києві та в Київській області буде хмарно, з невеликим снігом.

Зазначається, що на дорогах місцями буде ожеледиця.

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-18 м/с", - попередили синоптики.

Температура по області вночі буде 9-14 градусів морозу, вдень - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Києві вночі очікується 9-11 морозу, вдень - близько 0 градусів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що увечері 1 січня, а також упродовж доби 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірських районах Закарпатської та Чернівецької областей очікується посилення вітру.

Так, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с; вночі та вранці місцями - до 25 м/с. У зв’язку з цим оголошений І рівень небезпеки (жовтий). Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Водночас передбачається, що 2 січня в Україні різко потеплішає. Практично по всій країні температура підвищиться до "плюсів", місцями - до +5 градусів. Лише на північному сході збережеться невеликий "мінус".

Буде хмарна погода з проясненнями і без істотних опадів, утім на Закарпатті очікується мокрий сніг.

