'ПриватБанк' переписав ціни на валюту: свіжий курс долара і євро 2 січня

Курс долара на карткові розрахунки в банку становить 42,55 грн, а євро - 50,00 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" в п'ятницю, 2 січня, знизився на 15 копійок і становить 42,40 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 20 копійок і становить 49,95 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,80 гривні, а євро - за курсом 48,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" в п'ятницю встановлено на рівні 42,55 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні становить 50,00 гривень.

Національний банк України встановив на 1 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,35 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки. Водночас офіційний курс європейської валюти регулятор становив на рівні 49,79 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

Курс долара до гривні в банках України 2 січня знизився на 9 копійок і становить 42,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і становить 50 гривень за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,35 гривні за євро.

