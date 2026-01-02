Банки та обмінники показали актуальний курс долара і євро: скільки коштує валюта сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 42,00 грн, а євро - 49,35 грн.

Курс долара до гривні в банках України в п'ятницю, 2 січня, знизився на 9 копійок і становить 42,50 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,00 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 20 копійок і становить 50,00 гривень за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 49,35 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,35 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,05 грн/євро, а курс продажу - 49,80 грн/євро.

Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 1 січня офіційний курс долара до гривні на рівні 42,35 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки. Водночас офіційний курс європейської валюти регулятор становив на рівні 49,79 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

Зі свого боку директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що початок січня 2026 року для валютного ринку України мине у звичній для воєнного часу логіці - між потенційними ризиками та механізмами їхнього стримування.

