Росія може озброїти Білорусь новими ядерними ракетами для 'Полонезів'

Новий тип бойової частини для білоруського ракетного комплексу розробляють у РФ.

Росіяни створюють ядерну бойову частину для білоруського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Полонез". Про це повідомив портал Мілітарний.

Видання пише, що керівник Комісії з національної безпеки Палати представників Національних зборів Білорусі Генадій Лепешко розповів місцевим пропагандистам про розробку в РФ нового типу заряду для ракетного комплексу.

Також він заявив, що під час навчань "Запад" відпрацювали алгоритм застосування ядерного озброєння.

"Мова йде про авіаційні та ракетні системи, які можуть бути потенційними носіями ядерного озброєння", - йдеться у статті.

Лепешко також сказав, що йдуть спільні розробки Росії та Білорусі для того, щоб "була можливість застосування ядерного озброєння в тому числі з "Полонезів".

Ракетний комплекс "Полонез"

"Полонез" це адаптований на білоруське колісне шасі МЗКТ-7930 "Астролог" китайський багатофункціональний ракетний комплекс GATSS. Згідно з відкритими даними, білоруська армія має до 10 таких комплексів. При цьому ракети для комплексу китайського виробництва.

Комплекс перебуває на озброєнні білоруської армії з 2016 року. За рік до того його продемонстрували на військовому параді.

Військова співпраця Білорусі та РФ

Як писав УНІАН, у 2025 році білоруси відправили до Росії щонайменше 31 вагон із військовою технікою. Її спрямували до центральної бази резерву танків збройних сил РФ. Техніку знімали зі складів зберігання, а також відправляли озброєння, яке потребувало ремонту.

