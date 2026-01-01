'Піхотинці на своїх плечах тримають фронт': у НГУ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

Активна робота розвідувальних і ударних безпілотників, артилерії та мінометів суттєво ускладнює пересування російських штурмових груп.

На Покровському напрямку бої тривають не вздовж чіткої лінії фронту, а в межах широкої зони ураження. Про це розповів заступник командира 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ майор Володимир Назаренко.

За його словами, йдеться про смугу завширшки від 5 до 20 кілометрів по обидва боки, де активна робота розвідувальних і ударних безпілотників, артилерії та мінометів суттєво ускладнює пересування російських штурмових груп.

Він стверджує, що головне завдання українських підрозділів у цих умовах - знищувати окупантів одразу після їхнього виявлення, ще на підходах до позицій.

Відео дня

"Десятки ворожих штурмових груп вступають у контакт з нашою піхотою. Саме піхотинці на своїх плечах тримають фронт і в більшості випадків виходять переможцями з цих боїв, не дозволяючи противнику просуватися вперед", - додав Назаренко.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Начальник Управління комунікації угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що січні російські окупанти планують, зокрема, обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп'янська та провести інфільтрацію в Лиман.

Розповідаючи про оперативну ситуацію довкола Куп’янська та Вовчанська, він зауважив, що останніми днями не було активних боєзіткнень.

Вас також можуть зацікавити новини: