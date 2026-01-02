З 1 січня в Україні за оформлення паспортів доведеться платити більше: нові ціни

Безкоштовним паспорт буде для тих, хто отримує його вперше.

З 1 січня 2026 року зросла вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні. Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

В повідомленні зазначається, що це пов’язано з тим, що ДП Поліграфічний комбінат "Україна" змінило вартість бланків окремих біометричних документів.

В ДМС України зазначають, що безкоштовним буде паспорт громадянина України (ID-картка) для тих, хто його отримує вперше.

Державна міграційна служба також оприлюднила тарифи на оформлення документів:

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів - 618 гривень;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 7 робочих днів - 988 ;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів - 1147;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів – 1787;

посвідка на постійне проживання в Україні – 1235;

посвідка на тимчасове проживання в Україні – 1140.

При цьому наголошують, що ті громадян України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2025 року, отримають документи за старою ціною.

У свою чергу ті особи, які оплатили адмінпослуги до 31 грудня 2025 року, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Як повідомляв УНІАН, в 2025 році було спрощено процедуру оформлення паспортних документів для українців за кордоном.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначав, що Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.

Клименко наголосив, що чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.

