'Мадяр' розповів, як вдалося знищити два 'шалено цінних' ЗРК ворога

Знищена РЛС могла виявляти та вести до 40 цілей одночасно.

У Донецькій області було знищено два високовартісні зенітно-ракетні комплекси російських окупантів, написав у своєму Telegram-каналі командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді.

Він повідомив, що сьогодні, 1 січня, дрони СБС з батальйону "Asgard" 412 окремої бригади "Немезис" знищили на Донеччині тактичний зенітний ракетний комплекс "ТОР" та РЛС 50Н6Е комплексу ЗРК С-350 "Вітязь". Він додав, що це ключовий елемент зенітної ракетної системи середньої дальності для знищення авіації та крилатих ракет.

Бровді зазначив, що РЛС достатньо свіжа, з 2021 року використовується замість ЗРК "Бук".

Відео дня

"Це шалено цінна та серйозна зброя. Комплекс спроможний виявляти та вести до 40 цілей одночасно. Зона ураження ракет та балістичних цілей становить до 60 км і 25 км за висотою", - розповів Бровді.

Попередні результати

Крім того, 31 грудня було знищено два ЗРК - "ТОР" та "Бук". Це сталося протягом години, на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Він написав, що під новорічну ніч знищили третю ЗРК "ТОР" і РЛС ЗРК С-350.

Удари по окупантах

Як повідомляв УНІАН, раніше Бровді заявив, що новорічної ночі дрони Сил безпілотних систем завдали ураження по 10 військових та інфраструктурних обʼєктах углибині ворожої території та на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької областей та Криму.

За його словами, буквально за хвилину до опівночі (за московським часом) був уражений російський нафтопереробний завод, а за кілька хвилин - нафтобаза.

Вас також можуть зацікавити новини: