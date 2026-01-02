Китай 2025 року прийняв десятки танкерів із забороненим газом з РФ: названо обсяг поставок

У 2025 році Китай отримав 22 партії скрапленого природного газу (СПГ) із двох експортних проєктів Російської Федерації, які потрапили до "чорного списку" США і Європейського союзу. Санкції ввели, щоб обмежити доходи Москви після вторгнення в Україну.

Агентство Reuetrs пише, що одну партію відправили з Портової, а решту - з "Арктик СПГ-2", як показують дані Kpler і LSEG.

Китайські державні компанії China National Petroleum Corp (CNPC) і China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) володіють по 10% проєкту Арктик СПГ-2. Усі поставки були доставлені на термінал СПГ у Бейхай у південно-західному регіоні Гуансі.

Згідно з даними Kpler, вантажі в Бейхай із заводу "Арктик СПГ-2" доставляли:

  • Арктик Мулан 8 серпня;
  • Восход 6 вересня;
  • Зоря 9 вересня;
  • Буран 12 вересня;
  • Ірис 16 вересня;
  • Арктик Мулан 22 вересня;
  • Арктик Восток 30 вересня;
  • Лаперуз 9 жовтня;
  • Арктик Метагаз 14 жовтня;
  • Арктик Мулан 17 жовтня;
  • Ірис 23 жовтня;
  • Арктик Восток 27 жовтня;
  • Лаперуз 30 жовтня;
  • Арктик Мулан 11 листопада;
  • Восход 20 листопада;
  • Арктик піонер 22 листопада;
  • Арктик Восток 26 листопада;
  • Арктик Мулан 4 грудня;
  • Зоря 11 грудня;
  • Ірис 30 грудня;
  • Арктик Мулан 31 грудня.

При цьому з Портової вантаж до Китаю доставив лише танкер "Валера" 8 грудня.

Журналістам не вдалося знайти контактну інформацію власників або керівників танкерів.

22 грудня стало відомо, що експорт скрапленого природного газу з РФ до Китаю в листопаді досяг рекордного рівня. Покупці не звертали уваги на ризик західних санкцій, щоб отримати дешеве "блакитне паливо".

Загалом світовий експорт СПГ у 2025 році зріс найбільше за останні три роки через відкриття нових джерел поставок у Північній Америці.

