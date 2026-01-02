Китай 2025 року прийняв десятки танкерів із забороненим газом з РФ: названо обсяг поставок

Зазначається, що майже всі поставки були із заводу "Арктик СПГ-2"

У 2025 році Китай отримав 22 партії скрапленого природного газу (СПГ) із двох експортних проєктів Російської Федерації, які потрапили до "чорного списку" США і Європейського союзу. Санкції ввели, щоб обмежити доходи Москви після вторгнення в Україну.

Агентство Reuetrs пише, що одну партію відправили з Портової, а решту - з "Арктик СПГ-2", як показують дані Kpler і LSEG.

Китайські державні компанії China National Petroleum Corp (CNPC) і China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) володіють по 10% проєкту Арктик СПГ-2. Усі поставки були доставлені на термінал СПГ у Бейхай у південно-західному регіоні Гуансі.

Відео дня

Згідно з даними Kpler, вантажі в Бейхай із заводу "Арктик СПГ-2" доставляли:

Арктик Мулан 8 серпня;

Восход 6 вересня;

Зоря 9 вересня;

Буран 12 вересня;

Ірис 16 вересня;

Арктик Мулан 22 вересня;

Арктик Восток 30 вересня;

Лаперуз 9 жовтня;

Арктик Метагаз 14 жовтня;

Арктик Мулан 17 жовтня;

Ірис 23 жовтня;

Арктик Восток 27 жовтня;

Лаперуз 30 жовтня;

Арктик Мулан 11 листопада;

Восход 20 листопада;

Арктик піонер 22 листопада;

Арктик Восток 26 листопада;

Арктик Мулан 4 грудня;

Зоря 11 грудня;

Ірис 30 грудня;

Арктик Мулан 31 грудня.

При цьому з Портової вантаж до Китаю доставив лише танкер "Валера" 8 грудня.

Журналістам не вдалося знайти контактну інформацію власників або керівників танкерів.

Торгівля СПГ - головні новини

22 грудня стало відомо, що експорт скрапленого природного газу з РФ до Китаю в листопаді досяг рекордного рівня. Покупці не звертали уваги на ризик західних санкцій, щоб отримати дешеве "блакитне паливо".

Загалом світовий експорт СПГ у 2025 році зріс найбільше за останні три роки через відкриття нових джерел поставок у Північній Америці.

Вас також можуть зацікавити новини: