Китай 2025 року прийняв десятки танкерів із забороненим газом з РФ: названо обсяг поставок

У 2025 році Китай отримав 22 партії скрапленого природного газу (СПГ) із двох експортних проєктів Російської Федерації, які потрапили до "чорного списку" США і Європейського союзу. Санкції ввели, щоб обмежити доходи Москви після вторгнення в Україну.
Агентство Reuetrs пише, що одну партію відправили з Портової, а решту - з "Арктик СПГ-2", як показують дані Kpler і LSEG.
Китайські державні компанії China National Petroleum Corp (CNPC) і China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) володіють по 10% проєкту Арктик СПГ-2. Усі поставки були доставлені на термінал СПГ у Бейхай у південно-західному регіоні Гуансі.
Згідно з даними Kpler, вантажі в Бейхай із заводу "Арктик СПГ-2" доставляли:
- Арктик Мулан 8 серпня;
- Восход 6 вересня;
- Зоря 9 вересня;
- Буран 12 вересня;
- Ірис 16 вересня;
- Арктик Мулан 22 вересня;
- Арктик Восток 30 вересня;
- Лаперуз 9 жовтня;
- Арктик Метагаз 14 жовтня;
- Арктик Мулан 17 жовтня;
- Ірис 23 жовтня;
- Арктик Восток 27 жовтня;
- Лаперуз 30 жовтня;
- Арктик Мулан 11 листопада;
- Восход 20 листопада;
- Арктик піонер 22 листопада;
- Арктик Восток 26 листопада;
- Арктик Мулан 4 грудня;
- Зоря 11 грудня;
- Ірис 30 грудня;
- Арктик Мулан 31 грудня.
При цьому з Портової вантаж до Китаю доставив лише танкер "Валера" 8 грудня.
Журналістам не вдалося знайти контактну інформацію власників або керівників танкерів.
Торгівля СПГ - головні новини
22 грудня стало відомо, що експорт скрапленого природного газу з РФ до Китаю в листопаді досяг рекордного рівня. Покупці не звертали уваги на ризик західних санкцій, щоб отримати дешеве "блакитне паливо".
Загалом світовий експорт СПГ у 2025 році зріс найбільше за останні три роки через відкриття нових джерел поставок у Північній Америці.