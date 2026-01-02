Росія передала США 'докази' вигаданого нею удару по резиденції Путіна

Раніше Міністерство оборони РФ заявило про те, що його висновки будуть передані Сполученим Штатам.

Високопоставлений російський воєначальник передав американському військовому аташе те, що, за його словами, є частиною українського безпілотника, що містить дані, які доводять, що цього тижня українські військові нібито завдали удару по резиденції президента Росії. Про це пише Reuters.

Відео, опубліковане в Telegram-каналі Міністерства оборони Росії, показало, як адмірал Ігор Костюков, начальник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії, передає американському аташе те, що він назвав "механізмом управління безпілотника, знайденим серед уламків збитого апарата".

"Розшифровка вмісту пам'яті навігаційного контролера безпілотників, проведена фахівцями російських спецслужб, недвозначно підтверджує, що метою атаки був комплекс будівель резиденції президента Росії в Новгородській області. Ми припускаємо, що цей захід усуне всі питання і дасть змогу встановити істину", - заявив він.

Раніше міністерство опублікувало в Telegram заяву про те, що його висновки будуть передані Сполученим Штатам.

Звинувачення РФ у бік України

У понеділок Москва звинуватила Київ у спробі завдати удару по резиденції президента Володимира Путіна в Новгородській області на півночі Росії за допомогою 91 ударного безпілотника дальньої дії. Україна і західні країни спростували версію Росії про ймовірну спробу удару.

У середу Wall Street Journal повідомила, що американські чиновники з національної безпеки встановили, що Україна не завдавала ударів безпілотниками по Путіну або одній з його резиденцій.

Президент США Дональд Трамп спочатку висловив співчуття російському обвинуваченню, заявивши в понеділок журналістам, що Путін повідомив йому про ймовірний інцидент і що він "дуже злий" з цього приводу.

До середи Трамп став виглядати більш скептично налаштованим, поділившись у соціальних мережах редакційною статтею New York Post, яка звинувачує Росію в перешкоджанні миру в Україні.

Україна заперечує вчинення подібного нападу і називає це звинувачення частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб вбити клин між Києвом і Вашингтоном після зустрічі Трампа і президента України Володимира Зеленського, що відбулася у вихідні.

