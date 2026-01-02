Проблеми зі слухом і не тільки: у WSJ запитали Трампа про його хвороби

За словами близьких до Трампа людей, 79-річний літній чоловік, який обійняв посаду президента, демонструє ознаки старіння як на публіці, так і в приватному житті.

Президент США Дональд Трамп приймає більше аспірину, ніж рекомендують лікарі. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що він деякий час носив компресійні шкарпетки для набряків щиколоток, але перестав, бо вони йому не сподобалися. І він шкодує про проходження розширеної діагностичної візуалізації, оскільки це привернуло увагу до його здоров'я.

"Озираючись назад, я розумію, як шкода, що я це зробив, тому що це дало їм трохи приводу для критики. Було б набагато краще, якби цього не сталося, тому що сам факт прийому препарату говорив: "Ого, щось не так?" Ну, нічого не так", - сказав Трамп, коментуючи своє рішення пройти обстеження серцево-судинної системи і черевної порожнини в жовтні.

Відео дня

За словами близьких до Трампа людей, 79-річний літній чоловік похилого віку, який обійняв посаду президента, демонструє ознаки старіння як на публіці, так і в приватному житті. Проте, він часом ігнорував поради лікарів і насміхався над загальноприйнятими медичними рекомендаціями щодо здоров'я, покладаючись натомість на те, що він називає своєю "хорошою генетикою".

Трамп і його лікар стверджують, що він у відмінному стані здоров'я, а помічники кажуть, що він дотримується напруженого графіка. Він мало спить і останнім часом насилу може тримати очі відкритими під час кількох телевізійних заходів у Західному крилі Білого дому. Помічники, спонсори і друзі кажуть, що їм часто доводиться говорити голосно на зустрічах із президентом, тому що йому важко розчути. Крім гольфу, Трамп не займається спортом регулярно, і відомо, що він дотримується дієти, багатої на солону і жирну їжу, як-от гамбургери і картопля фрі.

Проблеми з аспірином

За його словами, велика доза аспірину, яку він приймає щодня, призводить до легкого утворення синців, і лікарі рекомендували йому знизити дозу. Але Трамп не хоче відмовлятися від аспірину, бо вживає його вже 25 років:

"Кажуть, що аспірин добре розріджує кров, а я не хочу, щоб густа кров текла через моє серце. Я хочу, щоб по моєму серцю текла приємна, тонка кров. Розумієте?"

Трамп заперечує, що в нього проблеми зі слухом. Він також заперечував, що засинав на нещодавніх заходах у Білому домі, і сказав, що завжди обходився малою кількістю сну.

Президент іноді неточно описував своє медичне обстеження. Протягом кількох тижнів він стверджував, що в жовтні йому зробили МРТ у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Коли його запитали про цю процедуру, Трамп і його лікар заявили, що йому зробили інший вид візуалізації: комп'ютерну томографію (КТ).

"Це була не МРТ. Це було менш серйозне дослідження. Це було сканування", - сказав Трамп.

Капітан ВМС Шон Барбабелла, лікар Трампа, підтвердив, що американському лідеру зробили КТ. Він заявив, що лікарі Трампа спочатку сказали йому, що проведуть або МРТ, або КТ, і в підсумку вирішили зробити останнє. Барбабелла сказав, що КТ було проведено "для остаточного виключення будь-яких серцево-судинних проблем" і вона не виявила жодних відхилень.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що Білий дім часто називав цю процедуру "просунутою візуалізацією" і не пояснила, чому президент не виправив ситуацію раніше.

Невдоволення Трапма

Президент висловив роздратування з приводу публічних дебатів про його здоров'я. Він засмучений тим, що співробітники Білого дому не представляють його більш енергійним:

"Давайте знову поговоримо про здоров'я в 25-й раз. Моє здоров'я в порядку".

Трамп заявив, що часто починає свій день рано вранці в кабінеті в резиденції Білого дому, а потім близько 10 ранку спускається вниз і працює в Овальному кабінеті до 7 або 8 вечора. Білий дім надав закритий календар на перші 19 днів грудня, який містив сотні зустрічей і телефонних дзвінків зі співробітниками, генеральними директорами, законодавцями і міністрами кабінету.

Він сказав, що попросив своїх співробітників змінити його розклад, щоб у нього було менше важливих зустрічей, яким він міг би приділяти більше уваги - зміна, яку він не пов'язує з віком, а з ефективнішим використанням часу.

Барбабелла сказав, що стан президента - це "поверхнева хронічна венозна недостатність", яка вражає дрібні вени в організмі і, за словами лікарів, піддається лікуванню.

Для лікування президент деякий час носив компресійні шкарпетки. Шкарпетки не протрималися довго, оскільки вони йому "не сподобалися".

Його помічники заявили, що набряк ніг зменшився. Президент сказав, що він став частіше вставати з-за столу і ходити, що є ще одним поширеним способом зменшення набряку нижніх кінцівок.

Падіння рейтингу Трампа

В останньому опитуванні 2025 року чистий рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа був на три пункти нижчим, ніж на цьому етапі під час його першого терміну. Також його рейтинг виявився на сім пунктів нижчим, ніж у колишнього президента Джо Байдена, оскільки думка американців про економіку чинила тиск на рейтинг схвалення Трампа протягом першого року його другого терміну.

Вас також можуть зацікавити новини: