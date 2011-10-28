Queen випустить альбом з вокалом Мерк’юрі

Група Queen випустить новий альбом, у який увійдуть пісні, записані ще за участю Фреді Мерк’юрі.

Зараз гітарист Брайан МЕЙ і ударник Роджер ТЕЙЛОР прослуховують старий матеріал і відбирають раніше не видавалися композиції. Йдеться про пісні, записані у 80-і роки. Інформації про те, як називатиметься альбом з архівними записами, поки немає. Дата релізу також не зазначається.

Останньою пластинкою Queen, випущеної за життя Мерк`юрі, став диск Innuendo. Альбом надійшов у продаж в лютому 1991 року. Співак помер у листопаді того ж року. Вже після його смерті група завершила роботу над 15-м альбомом, який отримав назву Made in Heaven.

У 2005 році двоє з учасників Queen (МЕЙ і ТЕЙЛОР) випустили альбом The Cosmos Rocks. На диску звучав вокал Пола РОДЖЕРСА, колишнього учасника груп Free і Bad Company. Проект, в рамках якого був записаний диск, позиціонувався як Queen + Paul Rodgers.

Зазначимо, що незабаром світ мають побачити 9 перевиданих альбомів групи (5 з 14 альбомів, що складають дискографію Queen, вже вийшли в світ в березні цього року).

Українські Новини