Українці почують «живі» голоси класиків літератури

Національна радіокомпанія України спільно з Фондом "Рідна Україн" реалізували унікальний аудіопроект, який дозволить поціновувачам української мови почути «живі» голоси відомих авторів - класиків вітчизняної літератури.

Це добірка унікальних аудіозаписів відомих українських поетів і письменників, оброблених за допомогою цифрових технологій, видана в сучасному форматі.

Більшість записів - з фондів Українського радіо, деякі - з приватних архівів. Найдавніший датований 1906 роком - це запис відомого українського актора і театрального режисера Марка Кропивницького, який читає вірші Тараса Шевченка «Думи мої» та «Минають дні». Останній запис було зроблено в 1978 році - це вірші Миколи Вінграновського у виконанні автора.

У аудіо-видання увійшли вибрані поетичні твори чи уривки з прози Максима Рильського, Миколи Бажана, Володимира Сосюри, ​​Андрія Малишка, Платона Воронька, Олеся Гончара, Миколи Вінграновського, Василя Стуса, в авторському виконанні. Всього на диску записано 41 твір.