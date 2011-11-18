У Мистецькому арсеналі - 60 років світового сучасного мистецтва

З 24 листопада 2011 року в київському культурно-мистецькому комплексі Мистецький арсенал триватиме міжнародна виставка 60 років світового сучасного мистецтва, організована разом із португальською галереєю Cordeiros.

У рамках проекту буде представлена ​​частина масштабної колекції відомого португальського колекціонера Агостіно Кордейро, експозиції сучасного мистецтва якого є одними з найбільш вагомих у Європі, повідомляє прес-служба Мистецького арсеналу.

Експозицію складають 340 робіт шістдесяти живописців, графіків і скульпторів. Серед них такі майстри, як Джуліан Шнабель, Мікель Барсело, Енді Ворхол, Франческо Клементе. Роботи Мікеля Барсело, Антоні Тапіеса, Рафаеля Каногара, Луїса Феїто, Антоніо Маседо, Маріо Бісмарка та інших провідних художників Португалії й Іспанії займають особливе місце у мистецтві останніх десятиліть.

Галерея Cordeiros була заснована в 1994 році. Її власник Агостіно Кордейро — великий знавець мистецтва, колекціонер, галерист і видавець. Крім того, Кордейро патронує художників Піренейського півострова. Як зазначають організатори виставки, проект 60 років світового сучасного мистецтва — це непересічне дослідження традиційних засобів вираження в епоху нових медіа.

"Галерея Cordeiros кілька разів уже проводила виставки в різних містах Європи, від Порто і Лісабона — далі через Мадрид і Париж, але цей проект буде мати особливий присмак. Для нас велика радість мати можливість виставити знамениту колекцію сучасного мистецтва в Україні, ретельно відібравши твори мистецтва , багато з яких входять до каталогів провідних музеїв світу — MоMA, Гуггенхайма, Метрополітену, Третьяковської галереї, Reina Sofia й IVAM", —прокоментував Агостіно Кордейро.

Офіційне відкриття виставки, що відбудеться 23 листопада, за день до відкриття експозиції для широкої публіки, відвідають Агостіно Кордейро, президент Мадридської асоціації арт-критиків Томаш Паредеш, а також знамениті художники Маріо Бісмарк і Антоніо Маседо.

Виставка 60 років світового сучасного мистецтва триватиме в Мистецькому арсеналі з 24 листопада по 4 грудня 2011 року.

Нагадаємо, що в Донецьку зараз триває виставка сучасного мистецтва Donetsk goes contemporary.



Корреспондент.net