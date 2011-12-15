Користувачі інтернету вирішать, кого почують разом з Red Hot Chili Peppers У Києві

Концертна агенція “Мельница International” і НСК “Олімпійський” офіційно уклали контракт на проведення концерту легендарного фанк-рок-гурту Red Hot Chili Peppers.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, урочисте підписання паперів пройшло у рамках офіційної прес-конференції, присвяченої концерту RHCP, що відбудеться 25 липня 2012 року на столичному НСК “Олімпійський”. Також у рамках прес-конференції було розкрито перші деталі концерту всесвітньовідомих рокерів.

За словами голови концертної агенції “Мельница” Миколая Ісідорова, в Україні та за її межами прокинувся надзвичайний ажіотаж:

– У перший же день відкриття продажу квитків українські сервери не витримали обсягів запитів, і нам довелося залучити ще кілька серверів, – розповідає він. – За перший тиждень ми продали білетів більше, ніж у Пітері та Москві загалом, а там концерт RHCP проходитиме на кілька днів раніше, ніж у Києві. У зв’язку з тим, що не всі наразі можуть придбати білети особисто, а також тому що у нас вже багато запитів на придбання від іноземців, ми вирішили ввести систему електронних ваучерів. Це – не білет, а ваучер, котрий можна придбати в Інтернеті і до 24 липня обміняти в двадцяти звичайних касах.

На сьогодні білети на концерт Red Hot Chili Peppers у Києві придбало вже більш як 500 іноземців: 300 осіб із Тбілісі, 109 – з Баку, 96 – з Кишинева. На 2012 рік уже офіційно підтверджені 40 концертів гурту, 18 з котрих відбудеться у Європі з 23 червня по 1 вересня. У Києві гурт представить свою нову платівку I’m with you, що вперше прозвучала на концерті в Кельні 30 серпня 2011 року, а також зіграє свої найгучніші хіти.

Вартість квитків складає від 300 до 2500 гривень. Щоправда, організатори не виключають, що надалі білети можуть підвищитися у вартості, якщо буде ухвалено закон “Про гастрольну діяльність”, який вже пройшов перше читання.

На думку директора з експлуатації “Олімпійського” Володимира Генінсона, концерт RHCP дасть нову фазу життя стадіону:

– Це велика честь приймати в нас зірок такого масштабу. Ми надаємо нашу арену для всіх охочих, що подарує новий поштовх у економічному плані, а також задовольнить потреби жителів Києва, котрі хочуть прийти насолодитись великим шоу. Стадіон готовий на сто відсотків. Невеликі недоробки будуть усунені вже у січні. Тим більше, що концерт відбудеться вже після Чемпіонату Європи – першої грандіозної експлуатації “Олімпійського”.

Також організатори повідомили, що всю сцену, звукову та освітлювальну техніку для гурту буде доставлено з Європи, адже наразі Україна не в змозі забезпечити технічну підтримку такого масштабу.

Red Hot Chili Peppers виступлять у Києві у рамках Tuborg GreenFest, учасниками котрого стануть ще два всесвітньовідомих гурти, назви котрих досі не відомі. На офіційній сторінці концертної агенції на Facebook триває голосування, за результатами котрого і будуть обрані інші учасники GreenFest.

До того ж, між агенціями “Мельница” і Live Nation досі тривають переговори щодо візиту до Києва поп-діви Мадонни.