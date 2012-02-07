Музиканти закликають платити за їхню творчість, бо це як здобна булка

Музиканти зазначають, що їхня творчість - це продукт, у виробництво якого вони вкладають час і гроші, і закликають платити за нього.

Таку думку вони висловили в ході опитування Інституту Горшеніна, проведеного напередодні круглого столу «Дотримання авторських прав: пережиток минулого чи ознака цивілізованого суспільства?», який проводитиметься інститутом 8 лютого .

Музикант і шоу-мен Олег МИХАЙЛЮТА (Фагот з групи «ТНМК») зазначив, що процес виготовлення музичного контенту – це такий самий комерційний процес, як і творчий. «Здобна булка робиться, по суті, так само: купуються інгредієнти, включається майстерність кухаря, його душа, професіоналізм, якісь технічні чинники, і в результаті виходить булка. Так само і з піснею: музикант купує інструменти, платить за електрику. Він виготовляє пісню, а потім вона опиняється на файлообміннику, і ні в кого не виникає думки, що це – продукт, на який було витрачено гроші і час», - зазначив він.

«Якщо ти поважаєш музиканта, тобі подобається його пісня, у тебе підсвідомо повинно бути бажання заплатити бодай 5 або 10 центів, і тоді все у нас нормалізується. А в нас виходить не боротьба за авторське або інтелектуальне право, а боротьба двох кланів: тих, які хочуть розвитку, і тих, які його не хочуть. Бо якщо ми всі почнемо красти один в одного, то процес розвитку зупиниться дуже швидко», - вважає музикант.

У свою чергу, музичний продюсер співачки Альони ВІННИЦЬКОЇ Сергій БОЛЬШОЙ висловив думку, що нашій країні необхідно насамперед привести закон про авторське право у відповідність до європейських норм і світової практики. «А саме – авторське право на аудіо-візуальний продукт і цифровий контент. Не менше значення має і організація державою роботи з виконання цього закону», - вважає він.

При цьому С.БОЛЬШОЙ зазначив, що до існування файлообмінників в Інтернеті, в принципі, ставиться добре. «Тому що обмін інформацією - необхідна складова як спілкування, так і нашої роботи. Інше питання, що контент цих файлообмінників має бути ліцензований, бути захищений авторським правом, державними службами і громадськими організаціями. Це обов`язково. Це те, за що зараз в Україні борються і артисти, і правовласники», - сказав продюсер.

Як повідомляв УНІАН, міліція 31 січня закрила найбільший український портал файлообміну EХ.ua. На цьому ресурсі всі охочі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронні органи заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

Після закриття EX.UA користувачі Інтернет на знак протесту масово атакували сайти МВС, Президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ та ін.

2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування порталу EХ.ua.

3 лютого веб-ресурс EX.ua частково відновив свою роботу.