ОПЕК+ планує збільшувати видобуток нафти попри перевищення пропозиції над попитом.

Ціни на нафту зранку 31 жовтня знижуються, прямуючи до третього поспіль падіння за підсумком місяця. Цьому сприяє погана економічна статистика з Китаю та збільшення постачання "чорного золота" від основних виробників, що дозволило компенсувати вплив санкцій Заходу стосовно російського експорту, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:23 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 15 центів, до 64,22 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 13 центів, до 60,44 долара за барель.

Очікується, що за підсумком жовтня, ціни на нафту марки Brent і WTI впадуть приблизно на 3% на тлі перевищення пропозиції над попитом на сировину. При цьому ОПЕК+ та інші основні виробники, що не входять до картелю, збільшують видобуток, аби завоювати частину ринку.

Картель схиляється до помірного збільшення видобутку в грудні, повідомили джерела Reuters, знайомі зі змістом перемовин, напередодні засідання групи 2 листопада. Тим часом, експорт нафти з Саудівської Аравії – лідера ОПЕК+, за даними Спільної ініціативи організацій з даних (JODI), сягнув шестимісячного максимуму в 6,407 мільйона барелів на день у серпні. Очікується, що він буде і далі зростати.

"Збільшення пропозиції також пом'якшить вплив західних санкцій (на нафтові ціни, - УНІАН), що порушують експорт російської нафти до її основних покупців - Китаю та Індії", - зазначає видання.

Посприяв здешевленню нафти і звіт Управління енергетичної інформації США. Він показав збільшення виробництва нафти до 13,6 млн барелів на добу минулого тижня.

Ще більше потягнули вартість "чорного золота" донизу результати дослідження, які засвідчили, що у жовтні виробнича активність у Китаї, який є одним з найбільших споживачів нафти, скоротилася сьомий місяць поспіль.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть". Одразу після запровадження нових обмежень ціни на нафту підскочили на понад 2 долари за барель і 24 жовтня впевнено крокували до рекордного тижневого зростання за останні чотири місяці.

Втім очікуване чергове збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+ перевищило ефект від американських санкцій проти російських нафтових гігантів.

До того ж експерти Світового банку очікують, що ціни на нафту у 2026 році впадуть до п’ятирічного мінімуму з огляду на надлишок сировини на ринку.

