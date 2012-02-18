Проти художників на Андріївському узвозі почалася "газова атака"

Голова Комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє, що проти 18 художніх майстерень на вул. Андріївський узвіз, 18, після «пожежної війни» затіяли «газову».

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби О.БРИГИНЦЯ.

За інформацією депутата, Національна спілка художників України отримала лист від ПАТ «Київгаз» з попередженням про відключення будівлі на вул. Андріївський узвіз, 18, від газопостачання в понеділок, 20 лютого. Підставою для таких дій стало звернення ТОВ «Авіантбуд», яке в суді доводить законність приватизації зазначеної будівлі, до ПАТ «Київгаз» з проханням відключити від газопостачання зазначений будинок.

«В місті триває повний «безпрєдєл»: бізнес намагається геть знищити культуру. Псевдовласникам не вдалась пожежна атака напередодні Нового року, тепер вони вирішили застосувати іншу атаку – газову”, - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат висловив сподівання, що спільними зусиллями ця будівля буде повернута в муніципальну власність швидко й оперативно.

За словами О.БРИГИНЦЯ, він вже звертався до голови КМДА Олександра ПОПОВА з проханням підтримати художників та виступити на їхній стороні в суді у боротьбі за цю будівлю.

Депутат нагадав, що напередодні Нового року художники отримали попередження про необхідність звільнити займане приміщення на вул. Андріївський узвіз, 18, нібито через пожежонебезпеку.

У 2007 році приміщення на вул. Андріївський узвіз, 18, було продане приватним структурам, всупереч праву Спілки художників, як орендаря, викупити цю будівлю, реконструкцію якої готові були здійснити інвестори. Сьогодні художники доводять у суді, що продаж будівлі здійснено незаконно та всупереч інтересам міста. Рішення про купівлю будівлі комерційною структурою вивчається прокуратурою міста Києва.

Дане приміщення Cпілка орендує з 1982 року, в майстерні працюють 18 художників. Згідно з орендною угодою, художники можуть перебувати у приміщенні до реконструкції будівлі, плану і затвердженої документації якої ще навіть не існує.