Підсумки харківського кінофестивалю підбили в шістьох номінаціях

«Гран-прі» ІV Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів «Харьківский бузок» отримав фільм «Glasgow» польського режисера Петра Суботка.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом у конкурсі фестивалю, який проходив у Харкові з 10 по 13 травня, брали участь 20 фільмів, представлених митцями Франції, Німеччини, Польщі, Росії, України та Литви.

Конкурс проводився у 6 номінаціях. Гілки бузку отримали:

- «Краща операторська робота» - фільм «У носі», Патрік Беро (Франція);

- «Кращий сценарій» - «Я могла б бути вашою бабусею», Джоель Катрін і Бернар Тангі (Франція);

- «Краща режисерська робота» - «Зникнення», Бартош Круглик (Польща);

- «Кращий документальний короткометражний фільм» - «Ельза і Олаф», Юлія Соловйова, Євгеній Мєстєчкін (ФРН) і «Томатл: Хроніка кінця світу», Люїс Брюсено (Франція);

- «Кращий ігровий короткометражний фільм - «Отче наш», Маріус Івашкевічус (Литва).

Також було вручено приз почесного президента і член журі фестивалю, французької кінозірки Мілен Демонжо, який отримав фільм «Енмеш» Айнура Аськаєва з Росії.

Диплом фестивалю отримав фільм «Новорічна інтермедія» харків`янина Бориса Шустермана.

Урочисте закриття кінофестивалю пройшло в приміщенні Палацу студентів Харківської національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

На урочистій церемонії були присутні голова Харківської облдержадміністрації, голова оргкомітету фестивалю Михайло Добкін, Мілен Демонжо, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат, член правління Союзу кінематографістів РФ, голова журі Володимир Фокін, актор, режисер і сценарист, народний артист РРФСР Родіон Нахапетов, відомий американський кіно- і телепродюсер, президент Фонду дружби Наташа Шляпнікофф, фахівець з кіноспецефектів, володар призу Американської кіноакадемії «Оскар» Юджін Мамут, відомий графік, майстер мультиплікації, художник-постановник анімаційних фільмів, власниця студії «Animagic» (США) Ірина Борисова.