В Києві зведуть ще один храм на честь Андрія Первозванного

На території Київського училища професійної підготовки працівників міліції Головного управління МВС України в м. Києві має бути зведений храм на честь святого апостола Андрія Первозванного.

Як повідомляє ГУ МВС України в м. Києві, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира 12 травня 2012 р. єпископ Макарівський Іларій освятив місце, відведене під забудову храму.

На урочистому заході були присутніми керівництво училища та майже всі курсанти закладу. Після відправи святкового молебну отець Іларій благословив всіх присутніх правоохоронців та звернувся зі словами настанови, привітавши їх зі знаменною подією. „Храм – місце таємного спілкування людини з Богом, тому що ми можемо багато сказати, але розмовляти серцем з Господом тільки в тому святому місці, яке Він нам для цього визначив. Дуже важливо, що цей храм будується в учбовому закладі, де формується уявлення про честь, службу, доблесть. Де формується особа, яка призивається виконувати свій обов’язок з честю, гідністю на славу нашого народу і Вітчизни”, - зазначив владика Іларій.