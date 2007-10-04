Пінчук продемонструє українцям Reflection

6 жовтня у центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre відкриється виставка Reflection, на якій буде представлено найновіші придбання з колекції центру.

Про це сьогодні на неофіційному відкритті виставки Reflection заявив президент PinchukArtCentre Петро ДОРОШЕНКО.

За його словами, відвідувачі матимуть можливість ознайомитися з живописом, скульптурою, інсталяціями, фотографіями та відео, які створені найкращими художниками ХХІ століття з Великої Британії, Німеччини, Мексики, Польщі, США, України, Японії. Серед них, зокрема, Деміен ХЕРСТ, Джеф КУНС, Ентоні ГОРМЛІ, Андреас ГУРСКІ, Пітер ДОЙГ, Марк КВІН, Крістіан МАРКЛЕЙ, Такаші МУРАКАМІ, Сара МОРРІС, Габріель ОРОЗКО, Сем ТЕЙЛОР-ВУД, Петр УКЛАНСКІ, Річард ФІЛІПС, а також Сергій БРАТКОВ, Олег КУЛИК, Арсен САВАДОВ, Олег ТІСТОЛ, Василь ЦИГАЛОВ, Ілля ЧИЧКАН і «Сині носи».

Як зазначив П.ДОРОШЕНКО, одним із сюрпризів виставки Reflection є інсталяція британського скульптора та архітектора Ентоні ГОРМЛІ – «Blind Light» («Сліпе світло»), яка розмістилася, за словами президента, уже на новому поверсі, реконструйованому спеціально для нових проектів арт-центру.

Як зазначив власник PinchukArtCentre Віктор ПІНЧУК, інсталяція демонструвалася тільки один раз – влітку 2007 року в Лондоні в галереї Hayward на персональній виставці Е.ГОРМЛІ. Кількість людей, які потрапили в «кімнату Гормлі» протягом трьох місяців, становила 210 000 осіб.

За словами В.ПІНЧУКА, роботи, які демонструватимуться на виставці в його арт-центрі, виставлялися у світі тільки один-два рази, але разом не виставлялися ще жодного разу. І тому, вважає він, ці роботи несуть щось спільне для аналізу таких вічних питань людського буття, як: життя, смерть, наука, релігія, материнство, любов, безсмертя і саме мистецтво.

Як зазначив В.ПІНЧУК, деякі митці, роботи яких представлені на виставці, приїдуть в Україну спеціально для того, щоб взяти участь у круглому столі «Художник ХХІ століття», який відбудеться 5 жовтня напередодні офіційного відкриття виставки.

Зокрема, за словами В.ПІНЧУКА, у круглому столі візьмуть участь американський художник Джеф КУНС, який ще 3 жовтня разом із сім’єю прибув до Києва, та Е.ГОРМЛІ, а також українські художники – С.БРАТКОВ, А.САВАДОВ, В.ЦИГАЛОВ та І.ЧИЧКАН.

Ще одним сюрпризом для киян і гостей столиці буде сам зовнішній вигляд PinchukArtCentre, а саме - з 5 по 7 жовтня, з 20.00 до 23.00 години, будівлю прикрашатиме незвичайне шоу.

Виставка Reflection буде відкрита для відвідувачів з 6 по 30 жовтня 2007 року.