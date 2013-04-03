Фільм Кіри Муратової «Вічне повернення» визнано кращим фільмом СНД і Балтії

Картина режисера Кіри Муратової «Вічне повернення» (Україна) удостоєна престижної кінематографічної премії «Ніка» Російської Академії кінематографічних мистецтв за 2012 рік у номінації «Кращий фільм країн СНД і Балтії».

Як повідомили УНІАН у SOTA Cinema Group, урочиста церемонія вручення 26-ї Національної кінематографічної премії «Ніка» відбулася 2 квітня в Московському державному академічному театрі оперети.

Крім українського фільму, за перемогу в номінації «Кращий фільм країн СНД і Балтії» змагалися фільм-спогад Георгія Параджанова «Всі пішли» (Росія, Грузія, Чехія); військова драма «Якщо всі» Наталії Беляускене (Вірменія); фільм-легенда Аюба Шахобіддінова «Небеса – моя обитель» (Узбекистан) і мелодрама естонського режисера Пеетера Сімма «Самотній острів».

Одержуючи приз із рук актора Володимира Зельдіна і актриси, режисера Віри Глаголєвої, продюсер фільму Олег Кохан подякував кіноакадемікам за високу оцінку картини.

«Цей приз належить величезній кількості людей. Творчій групі на чолі з К.Муратовою, сопродюсерам і партнерам картини, підтримка яких допомогла фільму з`явитися на світ. Нова робота Кіри Георгіївни повертає нас у справжнє мистецтво і гру поза часом і національністю. Хочеться, щоб воно було вічним», – відзначив О.Кохан.

Світова прем`єра фільму «Вічне повернення» відбулася наприкінці 2012 року в рамках основного конкурсу Римського МКФ.

За словами продюсера О.Кохана, нова картина вийде в прокат цього року. Поклонники творчості К.Муратової зможуть оцінити режисуру і гру акторів Ренати Литвинової і Сергія Маковецького, Наталії Бузько і Віталія Лінецького, Олега Табакова і Алли Демидової.

За роки існування «Ніки» фільми К.Муратової неодноразово відзначалися кіноакадеміками: картина «Мелодія для шарманки» стала кращим фільмом країн СНД і Балтії в 2009 році, «Два в одному» – в 2006 р. А «Захоплення» і «Астенічний синдром» були названі кращими ігровими фільмами 1994 і 1990 років. Крім того, за «Астенічний синдром» К.Муратова була удостоєна «Ніки» за режисуру.

У головній номінації «Кращий фільм року» перемогу цього року здобула інтерпретація першої частини однойменної трагедії Іоганна Вольфганга Гете «Фауст» у виконанні Олександра Сокурова. У цій категорії також були представлені історична драма Андрія Прошкіна «Орда», військова драма «Білий тигр» Карена Шахназарова, психологічна драма Павла Лунгіна «Диригент», а також «вічна комедія російського життя» Авдот’ї Смирнової «Кококо».

*** Національна кінематографічна премія «Ніка» заснована в 1987 році як професійний кінематографічний приз, що присуджується за досягнення у галузі кінематографії та за професійний внесок у розвиток вітчизняного кіно. Переможці в номінаціях визначаються таємним голосуванням більш як 600 членів російської кіноакадемії. Художнім керівником і засновником премії є кінорежисер Юлій Гусман.

SOTA Cinema Group – українська кінокомпанія, яка займається продюсуванням повнометражних художніх фільмів.

Пріоритетом діяльності SOTA Cinema Group є випуск фільмів з авторською стилістикою і соціально значущим спрямуванням. Фільми кінокомпанії чотири рази ставали володарями «Ніки» в категорії «Кращий фільм країн СНД і Балтії».