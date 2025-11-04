Наразі така ідея перебуває на ранній стадії.

Нових держав-членів ЄС можуть поставити на "випробувальний термін" на кілька років та виключити з блоку у разі відступу від демократії. Така ініціатива зʼявилася на тлі побоювань про те, що нові члени будуть наслідувати Угорщину після вступу, пише Financial Times.

"Підштовхнута повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022 році та бажанням залучити до свого складу решту західнобалканських країн, Європейська комісія відновила процес розширення, який був призупинений на понад десятиліття", - нагадали у виданні.

Попри те, що комісія підтримує розширення регіонального впливу ЄС, кілька столиць проти того, аби Україна, Молдова та західні Балкани потенційно порушували правила блоку щодо демократії, свободи ЗМІ та незалежності судової влади після вступу до блоку, а також вступали в союз з РФ.

"Я не хочу, щоб мене запам'ятали як комісара, яка привела троянських коней, які потім будуть активними через п'ять, десять або п'ятнадцять років", - зауважила глава відділу розширення ЄС Марта Кос в інтерв'ю Financial Times.

За її словами, комісія опрацьовує такі ідеї, як "перехідний період, свого роду випробувальний термін, запобіжні заходи". Однак вона додала, що вони перебувають на ранній стадії.

"Нам потрібна ця дискусія, і ми не повинні її боятися", - наголосила Кос.

Чому Європейська комісія хоче запровадити випробовувальний термін?

Напередодні комісія опублікувала щорічний огляд прогресу країн-кандидатів, серед яких Україна та Молдова, а Чорногорія була визнана країною, яка найкраще просувається у проведенні необхідних реформ для вступу до блоку.

Попри цей прогрес, Кос визнала, що столиці країн ЄС набагато обережніше ставляться до прийняття нових членів, ніж це можна було б припустити з їхніх публічних заяв про підтримку.

"Таке ставлення значною мірою зумовлене досвідом блоку з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який неодноразово пом'якшував санкції проти Росії, виступав проти будь-якої військової допомоги Україні та ставав дедалі більш авторитарним у своїй країні, попри спроби Брюсселя чинити на нього тиск, утримуючи кошти ЄС", - підкреслили у FT.

Кос додала, що комісія працює над пропозиціями, які передбачають посилення гарантій верховенства права та створення більш ефективних механізмів призупинення прав або пільг у разі порушення основних цінностей. Вона зауважила, що країна може бути виключена з блоку у разі повторних порушень.

"У вівторковому звіті про розширення зазначено, що "майбутні договори про приєднання повинні містити більш суворі гарантії щодо недопущення відступу від зобов'язань, взятих під час переговорів про приєднання, а також вимоги до нових держав-членів щодо подальшого захисту та забезпечення незворотного характеру їхніх досягнень у сфері верховенства права"", - процитували у Financial Times.

Питання вступу України та Молдови до ЄС

У виданні попередили, що новий підхід призведе до жорсткіших вимог до нових членів порівняно з існуючими, серед яких Угорщина, а також може викликати скарги з боку Києва та інших столиць, які хочуть приєднатися, а саме, що вони зазнають дискримінації.

"Україна та Молдова розпочали переговори про вступ до ЄС минулого року, але Угорщина з того часу виступає проти офіційного відкриття так званих "кластерів" переговорів у таких сферах, як енергетика, конкуренція та верховенство права", - нагадали у публікації.

Водночас комісія вирішила обійти вето премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, поки не буде прийнято офіційних політичних рішень про відкриття та закриття розділів перемовин.

"Вам не потрібен Орбан, щоб провести реформи для вашого процесу трансформації. Набагато важливіше - це насправді провести реформи. І обом країнам, Україні та Молдові, є над чим працювати", - акцентувала Кос.

Своєю чергою вона заперечила звинувачення, що така реформа призведе до "дворівневого" членства в ЄС, а також наголосила, що майбутні кандидати, швидше за все, зобов'язуються дотримуватися верховенства права і уникати будь-яких обмежень, що накладаються на них.

Комісар додала, що країни-кандидати можуть приєднатися до блоку лише після проведення внутрішніх реформ, однак вона визнала нову актуальність розширення у Східній Європі.

"Нам вдалося зупинити Росію на порозі", - додала Кос, маючи на увазі боротьбу України у війні з РФ, перемоги проєвропейських сил на виборах у Молдові, а також широку підтримку членства в ЄС у країнах-кандидатах.

Проте вона попередила, що якщо блоку не збереже темпи розширення, то "моє найбільше побоювання, що росіяни увійдуть через чорний хід".

Вступ України до ЄС - останні новини

Раніше Politico писало, що Євросоюз хоче змінити правила членства, щоб прискорити вступ України. За новим механізмом, нові країни можуть приєднатися до ЄС без права голосу, що може зробити таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш поступливими щодо вступу України в блок.

"Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики. Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС", - пояснив Антон Хофрайтер, голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини.

Водночас віцепрем'єр-міністр України Тарас Качка розповів, коли очікується заявка на членство в ЄС. Він вважає, що лідери Євросоюзу можуть підписати угоду про відкриття шести "кластерів" переговорів у грудні, оскільки "політичний імпульс" набирає обертів.

"Ви можете завершити підготовку до відновлення роботи всіх кластерів, і якщо буде політичний імпульс, то всі кластери можуть запрацювати вже до кінця цього року. Позиція Угорщини стає все більш і більш невиправданою", - підкреслив Качка.

