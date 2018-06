Нью-йоркська компанія оскаржила права на пісню Happy birthday to you

Нью-йоркська компанія Good Morning To You Productions Corp подала позов проти компанії Warner/Chappel Music Inc з вимогою визнати недійсними її авторські права на пісню «Happy birthday to you». Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

Як стверджують позивачі, компанія Warner/Chappel Music Inc незаконно заволоділа авторськими правами на пісню «Happy birthday to you» і протягом багатьох років зобов'язувала інші компанії виплачувати ліцензійні збори за використання композиції. Так, у березні Good Morning To You Productions Corp під загрозою штрафу в 150 тисяч доларів виплатила Warner/Chappel Music Inc 1,5 тисячі доларів за використання пісні у своєму документальному фільмі, присвяченому історії композиції. Загалом, за даними позивачів, Warner/Chappell Music Inc щороку незаконно отримувала близько 2 мільйонів доларів ліцензійних зборів.

Подавачі позову наполягають на тому, що пісня має бути суспільним надбанням.

Пісня «Happy birthday to you» була написана в 1893 році двома сестрами Патті і Мілдред Хілл (Patty, Mildred Hill), які працювали шкільними вчительками в Кентуккі. Спочатку вона називалася «Good morning to all» і була призначена для привітання нових учнів. Незабаром слова «Good morning to all» були замінені на «Happy birthday to you».

Авторські права на пісню були викуплені у сестер Хілл в 1893 році компанією Clayton Summy. У 1998 році створена на основі Clayton Summy фірму Birch Tree Ltd була поглинула Warner/Chappell.