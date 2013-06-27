Іспанцям знизять податки за купівлю книг і походи в театр

Уряд автономії Андалусія розробив проект закону, згідно з яким ПДВ, сплачений жителями цього регіону при купівлі книг, картин, квитків у кіно, театр і т.п., може бути зарахований у погашення частини прибуткового податку з фізичних осіб (IRPF), який виплачується щорічно.

Автономне співтовариство, яким керує Хосе Антоніо Гріньян - перше в Іспанії, яке виступає з подібною ініціативою.

«Ми вважаємо, що підвищення культурного рівня, розширення кругозору та ерудиції, зростання освіченості - все це є базовими складовими для виходу суспільства з кризи, - сказав на одній з прес-конференцій Гріньян. - Культура - це мотор економіки, генератор зайнятості населення та поліпшення його матеріального становища. Підвищення податків, що відбулося в січні поточного року, стало сильним ударом по культурі, і позбавило більшу частину жителів можливості рости інтелектуально».

Проектом нового закону передбачається можливість зарахування на сплату податку сум до 20% від обсягу видатків на придбання книг, картин або квитків у кіно, театр, на концерт, але не більше 240 євро. Наприклад, якщо квиток на концерт Хуліо Іглесіаса вам продали в касі за тисячу €, у річній декларації можна буде помітити 200 € як уже внесені в державну скарбницю.

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