В мережі з’явився трейлер документального мультфільму Гондрі про Чомські (відео)

В інтернеті з'явився трейлер до документального фільму Мішеля Гондрі «Is the Man Who Is Tall Happy?: An Animated Conversation with Noam Chomsky» («Чи щасливий високий чоловік? Анімований діалог з Ноамом Чомські»), повідомляє Лента.ру.

Хоча стрічка будується на діалозі режисера з Чомські, в трейлері чути переважно монолог останнього. Гондрі вимовляє лише кілька фраз - зокрема, визнає, що поруч з героєм фільму почувається досить дурним. «Is the Man Who Is Tall Happy?» - анімаційна стрічка, проте в ній з'являться і кадри, відзняті під час бесіди Чомські з Гондрі.

Американський лінгвіст і філософ Ноам Чомські отримав популярність у середині 1950-х завдяки роботам з породжувальної граматики ( generative grammar). Чомські також відомий своїми ліворадикальними поглядами. Він неодноразово виступав з різкими висловлюваннями на адресу американського та ізраїльського урядів. У березні 2010 року Чомські заборонили в'їзд на західний берег річки Йордан - він був затриманий на кордоні. Пізніше лінгвіст заявив, що дозволити собі таке може тільки країна зі сталіністським режимом.

Останнім випущеним у прокат фільмом Мішеля Гондрі на сьогоднішній день є екранізація роману Бориса Віана «Піна днів» («L'écume des jours»). Фільм головні ролі в якому виконали Одрі Тоту і Ромен Дюрі, вийшов на українські екрани в липні 2013-го.

Хоча Гондрі раніше не знімав повнометражних мультфільмів, він неодноразово використовував анімацію у своїх роботах. Зокрема, анімаційний фрагмент є в фіналі «Піни днів». Крім того, різні анімаційні техніки Гондрі використовував при створенні відеокліпів Бьорк, The White Stripes і Oui Oui (до складу останньої групи сам режисер входив у якості ударника).