Патч 2.3 додав у гру нові машини і квести для їхнього відкриття, автопілот і розширений фоторежим.

Розробники Cyberpunk 2077 провели презентацію чергового масштабного оновлення для своєї гри. Патч 2.3 став першим крупним оновленням з грудня 2024 року – студія планувала, що патч 2.2 стане фінальним.

Патч 2.3 торкнувся як технічної частини гри, так і її геймплею. Наприклад, додали нові машини і невеликі квести для їхнього розблокування – загалом три автомобілі та один мотоцикл. Також гравцям стане доступною функція "Автопілот", яка дасть змогу машині самій їхати до вказаного місця, без участі гравця.

Любителів красивих скріншотів порадує оновлений фоторежим. У ньому буде можливість налаштовувати погоду і час доби, краще контролювати освітлення і баланс кольорів, підбирати нові пози і навіть додавати в кадр інших персонажів у різних образах.

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Щодо технічної частини, на ПК з'явиться підтримка технологій апскейлінгу AMD FSR 4, генерації кадрів FSR 3.1 та Intel XeSS 2.0. Власники консолей отримають підтримку HDR10+ Gaming і VRR для поліпшення зображення.

З 17 липня патч доступний на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Також сьогодні Cyberpunk 2077 нарешті добереться і до пристроїв Apple Mac.

Нагадаємо, у розробці офіційно перебуває сиквел Cyberpunk 2077, і наприкінці травня він увійшов у стадію препродакшену. Вочевидь, очікувати випуску Cyberpunk 2 раніше 2030 року не варто. А отже, це буде проєкт уже не для нинішнього покоління консолей, а наступного.

Також напередодні CD Projekt анонсувала продовження аніме за Cyberpunk 2077. Новий сезон Edgerunners буде повністю самостійною історією, без зв'язків із подіями першого.

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