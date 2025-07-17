Пінгвіни можуть вистрибнути на високий берег висотою до 3 метрів, але за можливості обирають "комфорт".

В Антарктиці, на острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", раптово повернулися десятки пінгвінів, які раніше разом з усіма родичами відправилися у пошуках їжі. Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі, який також оприлюднив відповідне відео біолога Зої Швидкої.

"Показуємо відео з пінгвінами, хоч вони ще в травні залишили наш острів Галіндез і попливли в пошуках відкритої води та доступу до їжі. Тож тримайте "красунчиків", десятки яких раптово повернулися на берег, щоб біологиня Зоя не засумувала наодинці", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як велика кількість пінгвінів мчить по воді, як маленькі торпеди, а потім швидко вибігають на берег.

Відео дня

За словами науковців, загалом пінгвіни можуть вистрибнути на високий берег - до 3 метрів. Однак для цього їм попередньо треба розігнатися у воді, потім змінити кут руху та "вилетіти" в повітря.

"Хоча за можливості вони все ж обирають пологий берег і користуються одними й тими ж маршрутами. Саме такий момент можна побачити на записі", - пояснили у центрі.

На Галіндезі, де розташована станція "Академік Вернадський", гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Минулого сезону їх тут було 6 тисяч. На зиму ці птахи залишають острів, щоб навесні повернутися на шлюбний сезон.

Острів Галіндез - що відомо

Як писав УНІАН, острів Галіндез, де розташована українська полярна станція "Академік Вернадський", у травні опустів - тисячі пінгвінів покинули його, коли до Антарктики наближалася зима. Саме тому пінгвіни залишили Галіндез.

За даними вчених, на острові протягом антарктичної весни та літа мешкало майже 6 тис. субантарктичних пінгвінів: 4 тис. дорослих та 2 тис. - діточок. Міграції цих цікавих птахів є одним із підтверджень потепління в цьому регіоні Антарктики. Зокрема, субантарктичні пінгвіни - теплолюбні, і до середини 2000-х не гніздували на Галіндезі. Однак 2006 року вони з'явилися на Галіндезі та почали його освоювати.

Вас також можуть зацікавити новини: