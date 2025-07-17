Станом на сьогодні держава виплатила лише за тими рішеннями, які набрали чинності у період до листопада 2020 року.

Кабінет Міністрів затвердив порядок, який встановлює, як саме з бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) здійснюватимуться виплати пенсій та доплат, призначених за рішеннями судів. Це має вирішити проблему накопичених боргів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"В Україні накопичилась системна проблема з виконанням судових рішень щодо пенсій. За останні п’ять років кількість таких рішень зросла у понад 26 разів - до 758 тисяч рішень. Загальна сума боргу наразі майже 85 млрд грн. При цьому до сьогодні не існувало єдиного підходу, за яким держава здійснює виплати за рішеннями судів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні держава виплатила лише за тими рішеннями, які набрали чинності у період до 20 листопада 2020 року. Це викликає невдоволення громадян і зауваження з боку міжнародних партнерів, зокрема, Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та Ради Європи.

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Новий порядок встановлює чіткі правила всіх виплат на виконання судових рішень - як ретроспективних (за минулі періоди), так і поточних. Виплати громадянам здійснюватимуться щомісяця пропорційно до коштів, визначених в бюджеті Пенсійного фонду, у розрізі зобовʼязань державного бюджету і страхових коштів.

За словами першої заступниці міністра соціальної політики України Дарії Марчак, завдяки новому порядку громадяни зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Водночас, кожен матиме доступ до інформації: який обсяг рішень перебуває на виконанні та з якою динамікою вони виплачуються.

Крім того, передбачено запровадження електронного обліку всіх судових рішень, що надійшли для виконання пенсійним органам. Інформація про них буде відображатися в особистому кабінеті особи на порталі ПФУ, а агреговані дані - публікуватимуться у форматі відкритого дашборду на сайті Фонду.

Пенсії в Україні - останні новини

В Україні значна частина прокурорів виходить на пенсію до 50 років через передбачені законодавством пільги. Існує навіть декілька прокурорів, хто отримує пенсію до 40 років.

10 липня голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що найвищі в Україні пенсії отримують судді та прокурори. За його словами, максимальна пенсія суддів становить 390 тисяч гривень.

При цьому, за даними Гетманцева, в Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують виплати менше 4 тисяч гривень на місяць.

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