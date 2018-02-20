У мережі набирає популярності відео розради сумного ведмедя

Зараз ведмідь Джимбо важить 680 кг, але продовжує слухатися свого друга-людину.

Американець за допомогою обіймів втішив величезного ведмедя. Запис на момент публікації новини вже набрав майже 2 млн переглядів.

Відео було опубліковано на каналі нью-йоркського Центру допомоги осиротілим тваринам в YouTube.

"Я впевнений, ви поводитеся зі своїми ведмедями так само, коли у них видався важкий день", - йдеться у підписі до ролика.

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Як з'ясувалося, ведмідь захворів, і йому викликали ветеринара. Але візит лікаря клишоногого сильно засмутив. І тоді друг вирішив його підбадьорити.

Сміливця на відео звати Джим Ковальчик, а хижака - Джимбо. Вони дружать вже 23 роки - стільки років ведмедю. Парк, де народився клишоногий, закрився дуже швидко після його появи на світ. І тоді малюка прихистив Ковальчик. А зараз Джимбо важить 680 кг, але продовжує слухатися свого друга-людину, передає Pikabu.

У 2015 році Ковальчик з дружиною відкрили Центр допомоги осиротілим тваринам. Зараз у ньому живуть 11 ведмедів. А ще - коні, олені й білки.