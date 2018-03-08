В Англії футболіста Уотта видалили з поля через прізвище

Для винесення попередження суддя матчу був змушений запитати у гравця його прізвище. Відповідь Уотта він прийняв за знущання і показав футболісту пряму червону картку.

У матчі напівпрофесійних англійських команд «Хемел Хемпстед Таун» і «Іст Таррока» стався курйозний епізод, пов'язаний з вилученням футболіста Санчеза Уотта.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Оллі Бейліс.

Через те, що на майках футболістів були написані виключно номери, для винесення попередження суддя матчу був змушений запитати у гравця його прізвище. Відповідь Уотта він прийняв за знущання і показав футболісту пряму червону картку. Прізвище 27-річного англійця співзвучне з питанням «What?» («Що?» — в перекладі з англійської).

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Пізніше гравцям «Хемел Хемпстед Таун» вдалося оскаржити рішення арбітра і футболіст повернувся на поле. Матч завершився перемогою «Хемела» з рахунком 2:0. Один з м'ячів забив Уотт.

Уотт числився в системі футбольного клубу "Арсенал" з 1998 по 2013 рік, але не провів у складі дорослої команди жодного матчу.