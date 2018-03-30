Рекорд на льоду: голландець на ковзанах розігнався до 93 кілометрів на годину (відео)

09:24, 30 березня 2018
Курйози
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Аби при такій швидкості встояти перед напором повітря, спеціально розробив металевий щит-захист. Каже, з такою конструкцію немов здіймаєшся над кригою. 

Як повідомляв УНІАН, в Амстердамі люди радіють морозам, тому що там вперше за багато років замерзли канали. Їхня поверхня перетворилася на суцільний каток. Ч

Шар льоду настільки товстий і міцний, що здатний витримати величезну кількість людей. Деякі голландці, щоб уникнути заторів на дорогах, навіть замінюють машини на ковзани і таким чином добираються до роботи.

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Теги: #слідство#рекорд#ковзанка#Голландія