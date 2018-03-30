Рекорд на льоду: голландець на ковзанах розігнався до 93 кілометрів на годину (відео)

Цього разу Нойсу вдалося перевершити самого себе. На ОІ чоловік здобув одразу дві золоті медалі.

Голландському ковзаняреві, чемпіону світу К’єлду Нойсу вдалося неймовірне. На дистанції у півтори тисячі метрів він розігнався до 93 кілометрів на годину.

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Аби при такій швидкості встояти перед напором повітря, спеціально розробив металевий щит-захист. Каже, з такою конструкцію немов здіймаєшся над кригою.

Як повідомляв УНІАН, в Амстердамі люди радіють морозам, тому що там вперше за багато років замерзли канали. Їхня поверхня перетворилася на суцільний каток. Ч

Шар льоду настільки товстий і міцний, що здатний витримати величезну кількість людей. Деякі голландці, щоб уникнути заторів на дорогах, навіть замінюють машини на ковзани і таким чином добираються до роботи.