Великі люди: як українські політики вагу набирали (відео)

Чимало українських політиків не можуть похвалитися стрункою фігурою.

Очевидно, робота на державній посаді позначається на обличчі і талії. Але ж прийшли вони у політику набагато стрункішими. І за кілька років виросли, немов на дріжджах.

Хоча це стосується не всіх. Наприклад, нардеп Ігор Мосійчук схуд аж на цілих 100 кг. А Антон Геращенко за рік скинув 45 кг.

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Інші ж політики лише набирають. Схоже, вони вже відчули результат своїх успішних реформ швидше за народ.