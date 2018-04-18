Великі люди: як українські політики вагу набирали (відео)

17:38, 18 квітня 2018
Курйози
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Хоча це стосується не всіх. Наприклад, нардеп Ігор Мосійчук схуд аж на цілих 100 кг. А Антон Геращенко за рік скинув 45 кг.

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Інші ж політики лише набирають. Схоже, вони вже відчули результат своїх успішних реформ швидше за народ.

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Теги: #депутати#політики#ожиріння