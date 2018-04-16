Знову прокололися: РосТБ видало кадри обстрілу Луганська за атаку на Сирію (відео)

Ролик пропагандистів щодо Сирії насправді був знятий в 2015 році у Луганську.

Російський пропагандистський телеканал «Росія 24» використав архівний відеозапис обстрілу Луганська у 2015 році в сюжеті про атаку на Сирію.

Читайте такожХук від п'яного росіянина: нападник на журналіста НТВ виявився знайомим терориста Губарєва (фото)

На це звернули увагу користувачі мережі, підтвердивши це посиланням на оригінальний ролик, опублікований на YouTube.

Матеріал «Росії 24» від 13 квітня супроводжувався плашкою «Сирія». При цьому на п'ятій хвилині репортажу видно, що кадри дублюють відео 2015 року. У телесюжеті кадри з обстрілом Луганська в лютому 2015 року починаються з 04:20.

Нагадаємо, що це далеко не перший прокол РосТБ. Раніше російський телеканал видав архівне відео за недавній обстріл на Донбасі.