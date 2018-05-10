Дедпул обурений: актор Райан Рейнольдс розкритикував організаторів Євробачення (відео)

14:18, 10 травня 2018
Курйози
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Райан Рейнольдс записав відеозвернення в образі Дедпула / Twitter - Ryan Reynolds

Канадський актор Райан Рейнольдс відомий за роллю супергероя Дедпула, опублікував у своєму Twitter відеозвернення до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення», в якому висловив обурення з приводу відсутності там канадського конкурсанта.

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«Канада... Прекрасна країна з багатою музичною історією, що включає таких виконавців як Адамс, Бібер, Янг, Шатнер...», - вказує Рейнольдс в образі Дэдпула.

За його словами, Канада була ображена європейським пісенним конкурсом, на участь в якому її не запросили.

«Наш щедрий дар – Селін Діон, сам по собі повинен був забезпечити нам запрошення», - підкреслює Дэдпул.

"Не кажіть мені цю нісенітницю, що Канада не є частиною європейської сім'ї. Ви допустили до участі Австралію, а вона ледве знаходиться на нашій планеті. Тепер годі, Європа. Ти розбудила сплячого лося!", - продовжує він.

В кінці сатиричного відеоролика розміщено анонс прем'єри фільму "Дэдпул 2" в різних країнах Європи.

Нагадаємо, всесвітньо відома канадська співачка Селін Діон в 1988 році виграла конкурс як учасниця від Швейцарії.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Португалії завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018. За право вийти у фінал конкурсу боролися 19 виконавців, однак лише 10 з них пройшли далі і зможуть виступити на головній сцені Євробачення 12 травня.

Так, у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2018 виступлять представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії.

Дивитися Євробачення онлайн можна буде на сайті УНІАН.

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Теги: #Євробачення#Дедпул 2