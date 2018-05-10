Дедпул обурений: актор Райан Рейнольдс розкритикував організаторів Євробачення (відео)

Рейнольдс попередив, що не запросивши на конкурс Канаду, організатори образили канадців та "розбудили сплячого лося".

Канадський актор Райан Рейнольдс відомий за роллю супергероя Дедпула, опублікував у своєму Twitter відеозвернення до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення», в якому висловив обурення з приводу відсутності там канадського конкурсанта.

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«Канада... Прекрасна країна з багатою музичною історією, що включає таких виконавців як Адамс, Бібер, Янг, Шатнер...», - вказує Рейнольдс в образі Дэдпула.

За його словами, Канада була ображена європейським пісенним конкурсом, на участь в якому її не запросили.

«Наш щедрий дар – Селін Діон, сам по собі повинен був забезпечити нам запрошення», - підкреслює Дэдпул.

"Не кажіть мені цю нісенітницю, що Канада не є частиною європейської сім'ї. Ви допустили до участі Австралію, а вона ледве знаходиться на нашій планеті. Тепер годі, Європа. Ти розбудила сплячого лося!", - продовжує він.

В кінці сатиричного відеоролика розміщено анонс прем'єри фільму "Дэдпул 2" в різних країнах Європи.

Нагадаємо, всесвітньо відома канадська співачка Селін Діон в 1988 році виграла конкурс як учасниця від Швейцарії.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Португалії завершився перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018. За право вийти у фінал конкурсу боролися 19 виконавців, однак лише 10 з них пройшли далі і зможуть виступити на головній сцені Євробачення 12 травня.

Так, у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2018 виступлять представники Австрії, Естонії, Кіпру, Литви, Ізраїлю, Чехії, Болгарії, Албанії, Фінляндії та Ірландії.

Дивитися Євробачення онлайн можна буде на сайті УНІАН.