Перший ватажок "ДНР" насмішив мережу розповіддю про "велике господарство"

У мережі висміяли заяву першого ватажка "ДНР" Губарєва про "велике господарство".

Перший ватажок "ДНР" Павло Губарєв розповів, що "нікуди не зникав" і займається своїм "великим господарством".

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В інтерв'ю, опублікованому на сайті сепаратистської організації "Вільний Донбас", терорист розповів, що займається медіахолдингом "Новоросія", пише другу книгу і складає базу "Трибунал", куди потрапляють "українські карателі".

"У нас велике господарство, скажімо так", – підсумував Губарєв.

"Миротворець" навпаки" - це як?! Аха-ха, оце "жжот!", "Ось це обличчя собі наїв, у нього в ОРДЛО точно все добре", – пишуть у коментарях користувачі.

Раніше в мережі висміяли ватажка "ДНР" Олександра Захарченка з українськими сигаретами.