У Росії школяреві вручили грамоту з гербом України (відео)
14:53, 05 червня 2018Курйози
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На врученій російському учневі грамоті видно герб України та синьо-жовту стрічку.
Російському школяреві видали грамоту з гербом України
У російському Уссурійську школяреві за відмінне навчання вручили грамоту з гербом України.
Відповідне відео було опубліковано на YouTube. У ролику батько дитини показує грамоту, видану в школі Уссурійська №30. На грамоті видно герб України.
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Управління освіти та молодіжної політики Уссурійська проводить перевірку після того, як в соцмережах з'явилося відео, згідно з яким міським школярам вручили грамоти з гербом України, передає РІА Новости.
"Йде перевірка. Сьогодні проходять іспити, і ми смикати (керівництво школи. — Ред.) не будемо. Але директор школи обов'язково з'ясує, де купили грамоти", — сказав представник управління.
Як повідомляв УНІАН, раніше Путіну запропонували "комунізувати" герб Росії.
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