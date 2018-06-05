У Росії школяреві вручили грамоту з гербом України (відео)

На врученій російському учневі грамоті видно герб України та синьо-жовту стрічку.

У російському Уссурійську школяреві за відмінне навчання вручили грамоту з гербом України.

Відповідне відео було опубліковано на YouTube. У ролику батько дитини показує грамоту, видану в школі Уссурійська №30. На грамоті видно герб України.

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Управління освіти та молодіжної політики Уссурійська проводить перевірку після того, як в соцмережах з'явилося відео, згідно з яким міським школярам вручили грамоти з гербом України, передає РІА Новости.

"Йде перевірка. Сьогодні проходять іспити, і ми смикати (керівництво школи. — Ред.) не будемо. Але директор школи обов'язково з'ясує, де купили грамоти", — сказав представник управління.

Як повідомляв УНІАН, раніше Путіну запропонували "комунізувати" герб Росії.