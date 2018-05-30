У Росії пара зайнялася сексом на атракціоні (відео)

Власники атракціону і поліція констатували, що перешкодити людям в кабінках займатися сексом неможливо.

У перший день роботи колеса огляду в Ярославлі, відкритого на День міста, в одній з кабінок пара зайнялася сексом. Інші відвідувачі атракціону зняли це на відео.

Як повідомляє Ехо Москви - Ярославль, колесо огляду належить компанії, яка володіє ще кількома такими атракціонами в різних російських містах. У керівництві компанії сказали, що перешкодити людям в кабінках займатися сексом неможливо.

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"Не виключено, що подібні випадки відбувалися у нас і на інших атракціонах. Але ярославці стали першими, кому вдалося таке зняти на відео. На жаль, ми ніяк не можемо вплинути на те, що відбувається в кабінках під час роботи атракціону. Ну, не садити ж туди когось третього", - сказав генеральний директор компанії.

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У поліції утрималися від коментарів. При цьому там погодилися: те, що відбувається всередині кабінок колеса, не піддається контролю.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії п'яний груповий секс в автомобілі закінчився серйозною аварією.