У Путіна випустили морозиво "Вибір Кремля" (фото)

15:37, 08 червня 2018
Курйози
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Лінійка морозива "Вибір Кремля" / фото "Торговый дом "Кремлевский"

Про це повідомляють "РИА Новости".

За словами прес-секретаря управління справами Олени Крилової, морозиво "Вибір Кремля" можна придбати в Держдумі, Раді Федерації та на Червоній площі, а також у регіонах.

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"Морозиво можна придбати в російських регіонах, комбінаті харчування "Кремлівський", у точках продажів в Раді Федерації, Державній думі", - сказала Крилова.

Вона зазначила, що існує кілька видів морозива – пломбір з вишневим варенням, крем-брюле, класичний пломбір, шоколадний пломбір, ескімо.

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Теги: #Кремль#морозиво#Володимир Путін