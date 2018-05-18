"Бракує лише батога": Юлія Тимошенко оголила стегно і викликала гарячі суперечки в мережі (фото)

Політик прийшла в студію у спідниці з високим розрізом, оголивши стегно.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко здивувала екстравагантним виглядом на радіоефірі. Політик прийшла в студію в спідниці з високим розрізом, оголившим стегно.

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Фото, зроблене близько місяця тому, опублікував Євген Кузьменко в Facebook.

У коментарях під знімком відразу ж розгорілися запеклі суперечки. Хтось оцінив "еротичність" образу Тимошенко, інші ж коментатори залишилися незадоволені зовнішнім виглядом політика.

Відзначимо, що в останній час Юлія Тимошенко любить з'являтися в ефектних образах і епатувати публіку. Так, днями вона з'явилася в Раді в "ортопедичних" лодочках на високих підборах і приміряла на собі зачіску принцеси Леї. А до цього "потролила" президента Порошенка, поділившись рецептом сирників.