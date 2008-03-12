Американці вчаться вимовляти прізвище Медведєв

Більшість американців не можуть осилити російські прізвища і, напевно, ніколи не осилять. Як пише кореспондент газети The New York Times, саме тому ніхто з американців не засудив Хілларі Клінтон, коли вона вимовила ім`я вибраного президента Росії - «Мед...вей...дєва... ну та яка різниця».

Один експерт припустив, що у американця просто язик не зламається вимовити прізвище «Медведєв» на російський манер, оскільки це чуже його мовному апарату. Проте деякі американці відмовляються визнати, що їм щось не під силу, тому експерти пропонують численні транскрипції прізвища президента. Як пише кореспондент, з часом американці освоять прізвище Медведєв. Як раніше освоїли прізвища Хрущов і Ростропович.

Газета.ру