Американці вчаться вимовляти прізвище Медведєв
08:01, 12 березня 2008Курйози
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«Мед...вей...дєв... ну та яка різниця»
|Дмитро Медведєв. Фото Reuters
Один експерт припустив, що у американця просто язик не зламається вимовити прізвище «Медведєв» на російський манер, оскільки це чуже його мовному апарату. Проте деякі американці відмовляються визнати, що їм щось не під силу, тому експерти пропонують численні транскрипції прізвища президента. Як пише кореспондент, з часом американці освоять прізвище Медведєв. Як раніше освоїли прізвища Хрущов і Ростропович.
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