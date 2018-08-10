Дрібна грабіжниця: в Італії мураха намагалася вкрасти з ювелірного магазину діамант (відео)
15:37, 10 серпня 2018Курйози
1870 0
Мураха протягом декількох хвилин намагалася винести дорогоцінний камінь.
Мураха спробувала вкрасти діамант з ювелірного магазину / скріншот
У ювелірному магазині в Італії мураха здійснила спробу вкрасти діамант. Момент зухвалої крадіжки потрапив на відео.
У своєму блозі на TJournal користувач Павло Мусатов з гумором прокоментував відео.
"У ювелірному магазині Італії сталася зухвала спроба вкрасти діамант. Невідомий у костюмі мурашки-мурашки протягом декількох хвилин незворушно намагався винести дорогоцінний камінь. Я звернувся за коментарями до студії "Marvel", але не отримав від них спростування причетності до даної події", - пожартував про фільм "Людина-мураха" Мусатов.
Відео rkbiker89 на Youtube
Як повідомляв УНІАН, пес, який кричить як динозавр, став зіркою мережі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter