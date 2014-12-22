Пігулка для Нео, Windows Man та інопланетяни в калюжі: Coub показав рейтинг найкращих роликів 2014 року (відео)

12:23, 22 грудня 2014
Курйози
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Сервіс закільцьованих відео Coub вибрав найкращі ролики 2014 року.

Рейтинг будувався за кількістю лайків, отриманих від користувачів.

Найпопулярнішою в 2014 році виявилася пародія на «Матрицю», яка набрала 22 тисячі лайків.

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На другому місці - кумедна сова, яка слухає своє відлуння.

Третє місце зайняли "інопланетяни", приймають грязьові ванни в калюжі.

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