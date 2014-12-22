Пігулка для Нео, Windows Man та інопланетяни в калюжі: Coub показав рейтинг найкращих роликів 2014 року (відео)
12:23, 22 грудня 2014Курйози
2 0
Сервіс закільцьованих відео Coub вибрав найкращі ролики 2014 року.
Рейтинг будувався за кількістю лайків, отриманих від користувачів.
Найпопулярнішою в 2014 році виявилася пародія на «Матрицю», яка набрала 22 тисячі лайків.
Читайте такожУ Росії кіт заліз у вітрину і пообідав морепродуктами майже на 20 тисяч гривень (відео)
На другому місці - кумедна сова, яка слухає своє відлуння.
Третє місце зайняли "інопланетяни", приймають грязьові ванни в калюжі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter