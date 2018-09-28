Козел розбрату: на Чернігівщині новий пам'ятник неабияк розбурхав місцевих жителів (відео)

Пам'ятник презентували на вихідних, у день селища.

На Чернігівщині у центрі селища Козелець поставили пам'ятник козлу. Це неабияк розбурхало тамтешніх людей.

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Одні запевняють, що назва селища походить від назви квітів. Інші ж твердять, що рогата тварина - символ селища ще із 17 століття.

Секретар розповідає, що скульптура козла - невипадкова, адже цей символ присутній на геральдиці селища.

Раніше астраханець викував скульптуру російського президента Володимира Путіна в образі крилатого ведмедя з осетром у лапах.