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Козел розбрату: на Чернігівщині новий пам'ятник неабияк розбурхав місцевих жителів (відео)

11:47, 28 вересня 2018
Курйози
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Одні запевняють, що назва селища походить від назви квітів. Інші ж твердять, що рогата тварина - символ селища ще із 17 століття. 

Секретар розповідає, що скульптура козла - невипадкова, адже цей символ присутній на геральдиці селища.

Раніше астраханець викував скульптуру російського президента Володимира Путіна в образі крилатого ведмедя з осетром у лапах.

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Теги: #пам'ятники