Козел розбрату: на Чернігівщині новий пам'ятник неабияк розбурхав місцевих жителів (відео)
11:47, 28 вересня 2018Курйози
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Пам'ятник презентували на вихідних, у день селища.
На Чернігівщині у центрі селища поставили пам'ятник козлу
На Чернігівщині у центрі селища Козелець поставили пам'ятник козлу. Це неабияк розбурхало тамтешніх людей.
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Одні запевняють, що назва селища походить від назви квітів. Інші ж твердять, що рогата тварина - символ селища ще із 17 століття.
Секретар розповідає, що скульптура козла - невипадкова, адже цей символ присутній на геральдиці селища.
Раніше астраханець викував скульптуру російського президента Володимира Путіна в образі крилатого ведмедя з осетром у лапах.
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