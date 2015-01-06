В Ізраїлі переляканий страус влаштував неймовірний забіг поміж автівок на шосе

Австралійський страус ему ледь не став причиною дорожньої аварії в Ізраїлі.

Птах вибіг на шосе у курортному місті Герцлія, йдеться в сюжеті ТСН. Водії зняли на камеру, як переляканий страус бігає поміж автомобілями, заважаючи руху. Читайте такожУ мережі з'явилося 25-хвилинне відео головних невдач 2014 року Врешті-решт, автомобілісти загнали птаха на узбіччя та викликали ветеринарну службу. Спеціалісти страуса забрали та згодом повернули власнику. Як виявилось, австралійський ему втік з приватного зоопарку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter