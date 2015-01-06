В Ізраїлі переляканий страус влаштував неймовірний забіг поміж автівок на шосе
02:49, 06 січня 2015Курйози
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Австралійський страус ему ледь не став причиною дорожньої аварії в Ізраїлі.
В Ізраїлі переляканий страус влаштував неймовірний забіг поміж автівок на шосе / ТСН
Птах вибіг на шосе у курортному місті Герцлія, йдеться в сюжеті ТСН.
Водії зняли на камеру, як переляканий страус бігає поміж автомобілями, заважаючи руху.
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Врешті-решт, автомобілісти загнали птаха на узбіччя та викликали ветеринарну службу. Спеціалісти страуса забрали та згодом повернули власнику.
Як виявилось, австралійський ему втік з приватного зоопарку.
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