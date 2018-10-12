Райан Рейнольдс в образі Дедпула привітав «Росомаху» Х'ю Джекмана з ювілеєм

Нещодавній «Дэдпул 2» з Рейнольдсом у головній ролі містить багато відсилань до «загибелі» Росомахи.

Актор Райан Рейнольдс, відомий за роллю балакучого героя коміксів Marvel Дедпула, привітав з 50-річчям свого колегу Х'ю Джекмана, відомого, серед іншого, за роллю мутанта Росомахи.

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Своє привітання Джекману Рейнольдс оприлюднив у соціальних мережах. На опублікованих фото «Дэдпул» тримає в руках іграшкову фігурку Росомахи, загиблого в його останньому фільмі «Логан».

Зазначимо, Джекман та Рейнольдс регулярно жартують один над одним у соцмережах. Нещодавній "Дедпул 2" з Рейнольдсом у головній ролі містить багато відсилань до "загибелі Росомахи".

Райан Рейнольдс нерідко використовує образ Дэдпула, аби жартувати. У травні він опублікував у своєму Twitter відеозвернення до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення», в якому висловив обурення з приводу відсутності там канадського конкурсанта.