В Австралії столітнього чоловіка заарештували за сексуальний злочин в будинку для літніх людей

Співробітник будинку для літніх людей заявив, що «глибоко шкодує, що цей напад стався саме в цій установі».

У будинку для літніх людей, розташованому в передмісті австралійського міста Сідней, 102-річний чоловік скоїв сексуальний злочин проти 92-річної жінки.

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Як повідомляє SMH, літнього чоловіка звинуватили в обтяжуючому непристойному нападі після того, як він нібито напав на жінку під час обіду у вівторок.

Співробітник будинку для літніх заявив, що «глибоко шкодує, що цей напад стався саме в установі». «Ми співчуваємо мешканці та її сім'ї, за те, що вони переживають», - сказав він. «Безпека і добробут наших жителів - наш пріоритет, і ми зв'язалися з поліцією і департаментом охорони здоров'я, коли дізналися про це», - додав він.

Поліцейські заарештували чоловіка. Йому загрожує тюремне ув'язнення на термін до семи років. Суд призначено на 20 листопада.