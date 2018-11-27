У Франції почнуть видавати презервативи за рецептом

Витрати на закупівлю контрацептивів візьме на себе держава.

Влада Франції почне безкоштовно видавати презервативи.

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Як розповіла міністр охорони здоров'я країни Аньєс Бюзен в ефірі радіо France Inter, вже з 10 грудня всі громадяни зможуть отримати презерватив за рецептом лікаря, передає kommersant.

Витрати на закупівлю контрацептивів візьме на себе держава. Для реалізації цієї програми влада домовилася з одним з виробників, якого Бюзен відмовилася назвати.

«Тепер незалежно від того, чи це молоді люди або люди, які представляють групу ризику, будь то жінка або чоловік, всі зможуть піти до лікаря і отримати презерватив, виписаний за рецептом», - заявила міністр, зазначивши, що дана міра спрямована на боротьбу з розповсюдженням венеричних захворювань, у тому числі Сніду.